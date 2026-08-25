Una vida llena de éxitos

Dolly Parton fue una de las mayores leyendas del mundo de la música. Desde el inicio de su carrera destacó por su versatilidad, sus récords y su prolífica capacidad como compositora.

Escribió alrededor de 3,000 canciones a lo largo de su vida y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como una de las artistas femeninas más exitosas de la historia. Además, colocó 25 canciones en el número uno de las listas de country de Billboard y consiguió 44 álbumes dentro del Top 10 de country.

Parton ganó 11 premios Grammy y entró al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022. Pero más allá de los reconocimientos de la industria, se ganó el corazón del público con su música y con un legado filantrópico que incluyó la creación de Imagination Library, un programa dedicado a regalar libros a niños alrededor del mundo.

También fundó Dollywood, el parque temático ubicado en Tennessee, y destinó parte de sus esfuerzos filantrópicos a promover la educación y la lectura. Su compromiso con la alfabetización estuvo profundamente ligado a la historia de su padre, quien no tuvo la oportunidad de aprender a leer ni a escribir.

Dolly Parton fue una cantante prolífica, versátil y profundamente querida; una de las estrellas más brillantes que ha dado la música country y una artista capaz de trascender las fronteras del género. Su voz se apagó a los 80 años, pero quedan miles de canciones, películas, historias y proyectos que hicieron de ella mucho más que una estrella de la música. Dolly Parton deja un legado que seguirá vivo cada vez que alguien escuche ‘Jolene’, cante ‘I Will Always Love You’ o abra uno de los millones de libros que llegaron a manos de un niño gracias a ella.