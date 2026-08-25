Dolly Parton, la leyenda de la música country que durante décadas nos hizo cantar ‘Jolene’, falleció a los 80 años, según anunció su familia a través de un comunicado.
La música country perdió a una de sus estrellas más brillantes: Dolly Parton fallece a los 80 años
Dolly Parton, la leyenda de la música country que durante décadas nos hizo cantar ‘Jolene’, falleció a los 80 años, según anunció su familia a través de un comunicado.
Durante los últimos meses, la cantante y actriz se había mantenido fuera del ojo público e incluso había cancelado algunas presentaciones debido a su estado de salud. Este año tenía programada una residencia de seis conciertos en Las Vegas, misma que fue cancelada a raíz de problemas en su sistema inmunitario y digestivo. Asimismo, los tratamientos médicos le provocaban mareos y aturdimiento, lo que, en conjunto, complicaba que pudiera ofrecer un show completo.
La vida de Dolly Parton
Dolly Parton nació en Tennessee en 1946 y creció como la cuarta de doce hermanos en una familia con grandes problemas económicos. Comenzó a cantar en la iglesia y aprendió a tocar la guitarra desde muy joven; fue su tío Bill Owens quien la ayudó a conseguir su primera oportunidad en la radio.
A los 18 años se mudó a Nashville para comenzar su carrera profesional. Fue en 1967 cuando alcanzó el estrellato al unirse al programa televisivo de Porter Wagoner. Sin embargo, fueron canciones como ‘Jolene’ y ‘I Will Always Love You’ las que terminaron por convertirla en una estrella. Esta última, aunque años después fue popularizada mundialmente por Whitney Houston, fue escrita y grabada originalmente por Parton como una despedida a su compañero y mentor Porter Wagoner.
Una vida llena de éxitos
Dolly Parton fue una de las mayores leyendas del mundo de la música. Desde el inicio de su carrera destacó por su versatilidad, sus récords y su prolífica capacidad como compositora.
Escribió alrededor de 3,000 canciones a lo largo de su vida y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como una de las artistas femeninas más exitosas de la historia. Además, colocó 25 canciones en el número uno de las listas de country de Billboard y consiguió 44 álbumes dentro del Top 10 de country.
Parton ganó 11 premios Grammy y entró al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022. Pero más allá de los reconocimientos de la industria, se ganó el corazón del público con su música y con un legado filantrópico que incluyó la creación de Imagination Library, un programa dedicado a regalar libros a niños alrededor del mundo.
También fundó Dollywood, el parque temático ubicado en Tennessee, y destinó parte de sus esfuerzos filantrópicos a promover la educación y la lectura. Su compromiso con la alfabetización estuvo profundamente ligado a la historia de su padre, quien no tuvo la oportunidad de aprender a leer ni a escribir.
Dolly Parton fue una cantante prolífica, versátil y profundamente querida; una de las estrellas más brillantes que ha dado la música country y una artista capaz de trascender las fronteras del género. Su voz se apagó a los 80 años, pero quedan miles de canciones, películas, historias y proyectos que hicieron de ella mucho más que una estrella de la música. Dolly Parton deja un legado que seguirá vivo cada vez que alguien escuche ‘Jolene’, cante ‘I Will Always Love You’ o abra uno de los millones de libros que llegaron a manos de un niño gracias a ella.