Muere Hayden Panettiere a los 36 años, actriz de Heroes, Nashville y Scream

La noticia fue confirmada a ABC News por un representante de la actriz. Su padre, Skip Panettiere, también compartió un comunicado en el que describió a su hija como una persona que llevó amor y alegría tanto a quienes la conocieron como a los millones de personas que la vieron crecer frente a las cámaras.

Por ahora, no se han revelado detalles sobre la causa de muerte. El reporte de AFP también señala que la familia pidió privacidad mientras atraviesa la pérdida.

Hayden Panettiere creció frente a las cámaras

La actriz alcanzó fama internacional como Claire Bennet en Heroes. (Fotografía: Frazer Harrison/Getty Images)

Hablar de Hayden Panettiere es hablar de una carrera que prácticamente comenzó al mismo tiempo que su infancia. Antes de convertirse en Claire Bennet, la actriz ya había aparecido en diferentes producciones de cine y televisión y formó parte de películas como Remember the Titans, Raising Helen e Ice Princess.

Sin embargo, fue Heroes la serie que terminó por convertirla en una estrella internacional. Estrenada en 2006, la producción la puso en el centro de uno de los grandes fenómenos televisivos de aquella década.