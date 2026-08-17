Para toda una generación, su rostro quedó ligado a una frase que se convirtió en parte de la cultura pop: “Save the cheerleader, save the world”. Hayden Panettiere, recordada por interpretar a Claire Bennet en Heroes y a Juliette Barnes en Nashville, murió a pocos días de cumplir 37 años.
Muere Hayden Panettiere a los 36 años, actriz de Heroes, Nashville y Scream
La noticia fue confirmada a ABC News por un representante de la actriz. Su padre, Skip Panettiere, también compartió un comunicado en el que describió a su hija como una persona que llevó amor y alegría tanto a quienes la conocieron como a los millones de personas que la vieron crecer frente a las cámaras.
Por ahora, no se han revelado detalles sobre la causa de muerte. El reporte de AFP también señala que la familia pidió privacidad mientras atraviesa la pérdida.
Hayden Panettiere creció frente a las cámaras
Hablar de Hayden Panettiere es hablar de una carrera que prácticamente comenzó al mismo tiempo que su infancia. Antes de convertirse en Claire Bennet, la actriz ya había aparecido en diferentes producciones de cine y televisión y formó parte de películas como Remember the Titans, Raising Helen e Ice Princess.
Sin embargo, fue Heroes la serie que terminó por convertirla en una estrella internacional. Estrenada en 2006, la producción la puso en el centro de uno de los grandes fenómenos televisivos de aquella década.
Años después llegaría otro de los personajes más importantes de su carrera: Juliette Barnes en Nashville. La serie no solo le permitió mostrar una faceta diferente como actriz, también la mantuvo durante varias temporadas como uno de los rostros principales de la televisión estadounidense.
En cine, además, encontró una nueva generación de seguidores gracias a Kirby Reed, personaje que interpretó por primera vez en Scream 4 y al que regresó dentro de la franquicia en 2023.
Una vida mucho más complicada fuera de la pantalla
Durante los últimos años, Panettiere decidió hablar públicamente sobre una parte de su vida que durante mucho tiempo permaneció lejos de los personajes que interpretaba. La actriz contó sus experiencias con la depresión posparto, las adicciones, la recuperación, el trauma y el abuso doméstico, temas que también abordó en sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo de 2026.
A ello se sumó una de las pérdidas que más la marcaron. En febrero de 2023 murió repentinamente su hermano menor, Jansen Panettiere, a los 28 años. Tiempo después, Hayden reconoció públicamente que era una ausencia que seguiría acompañándola sin importar cuántos años pasaran.
Panettiere también era madre de Kaya Klitschko, nacida en 2014 de su relación con el excampeón mundial de peso pesado Wladimir Klitschko.
Su muerte llega apenas unos días antes de su cumpleaños número 37. Por ahora, su familia no ha compartido más información y las circunstancias de su fallecimiento continúan sin esclarecerse. ABC News señala que se trata de una historia en desarrollo.