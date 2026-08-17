¿De qué murió la actriz Hayden Panettiere? Esto se sabe

Hasta el momento, se han revelado más detalles sobre sus últimos momentos de vida. La policía y personal de emergencia médico respondieron a los informes de una “mujer inconsciente”, que se trataba de la actriz de 36 años.

Según grabaciones de audio obtenidas por la revista People , los funcionarios hablan de una “sobredosis” y un “paro cardíaco” en el momento de la muerte de Panettiere.

Además, un portavoz del Departamento de Policía de Greenville, declaró en un comunicado obtenido por el mismo medio que “la investigación preliminar no ha revelado indicios de delito ni circunstancias sospechosas”, y que una conocida de Panettiere fue quien llamó al 911.

Este 17 de agosto, la oficina del forense del condado de Greenville dijo en una actualización que las autoridades habían respondido a la llamada de emergencia cerca de la 1:51 pm, hora local, del día de ayer.

Cuando llegaron, encontraron a una mujer que presentaba un paro cardíaco, por lo que el personal intentó reanimarla, pero no tuvieron éxito y fue declarada sin vida a las 14:32 pm.