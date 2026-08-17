’10 cosas que odio de ti’ llegará a Broadway como musical: elenco, estreno y más

Por supuesto estará basado en la comedia romántica de 1999 que protagoniza Julia Stiles y Heath Ledger. El libreto del musical lo adaptará Dunham junto con Jessica Huang, mientras que Jepsen se encargará de la música y Ethan Gruska de las letras.

Elenco

Por supuesto, un gran proyecto debe tener un gran elenco, así que hasta el momento se sabe que será protagonizado por Lena Dunham y Carly Rae Jepsen. El resto del reparto aún no se ha dado a conocer.

Fecha de estreno

Aunque todavía no hay una fecha oficial de estreno, las funciones de preestreno darán inicio el próximo año, exactamente el 17 de agosto.

¿Y que hay de la sinopsis? Esta lo describe como un musical “rebelde” que habla sobre crecer, descubrirse a uno mismo y negarse a vivir según las expectativas de la sociedad.