¿Fue por las críticas? Ariana Grande rompe el silencio sobre su descanso temporal

Al parecer, la intérprete de petal, quiso ponerle fin a los rumores que se generaron tras esto y aclaró frente a sus fans que este break ya lo había planeado desde hace algún tiempo.

A veces, cuando sale una historia que no viene directamente de mí, las cosas pueden salirse un poco de control Ariana Grande

“A veces, cuando sale una historia que no viene directamente de mí, las cosas pueden salirse un poco de control. Así que esta noche quería hablarles directamente a mis fans porque los quiero mucho”, dijo durante su concierto en Chicago la noche del lunes.

“Es algo que había planeado en silencio desde hace mucho tiempo y es una decisión que tomé desde un lugar reflexivo y empoderado. Quiero que sepan que muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo”.

También, habló sobre la preocupación que tienen sus fans y que los comentarios negativos arruinaran las cosas para ella, sin embargo, aseguró que no es así. “Solo tengo que decir que no podría ser más todo lo contrario”.

“Y solo quiero ser muy, muy clara: varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Sí, los límites, hay que establecerlos. Los seres humanos a veces necesitan un descanso. Y también, esta puede ser y seguirá siendo la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa”, agregó la artista de 33 años.

Como ya te contábamos, un representante de Ariana Grande declaró el domingo que se alejará por un tiempo del ojo público al finalizar su actual gira, que espera cerrarla positivamente y con buena salud. “Sin importar los ruidos que haya ahí fuera, nada podrá jamás distorsionar mi realidad, ni ser más real para mí, ni más profundo para mí que este amor que compartimos”, finalizó la cantante.