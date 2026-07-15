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Intentan robar la casa de Lamine Yamal tras la victoria de España ante Francia en semis del Mundial

La propiedad del futbolista en Barcelona fue blanco de un intento de robo luego de que la selección española eliminara a Francia en la semifinal de la Copa del Mundo.
mié 15 julio 2026 11:05 AM
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Intentan robar la casa de Lamine Yamal tras la victoria de España ante Francia
Lamine Yamal. (Carl Recine/Getty Images)

La casa de la estrella de la selección de España Lamine Yamal sufrió un intento de robo la madrugada de este miércoles y tras el partido en que la Roja venció 2-0 a Francia en el Mundial 2026, dieron a conocer la policía y la prensa local.

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"Ha habido una tentativa" de robo "en un domicilio en Esplugues de Llobregat", en la periferia de Barcelona, indicó a la agencia AFP un portavoz de los Mossos d’Esquadra, la policía de la región de Cataluña, quien dijo no poder identificar al propietario por razones de privacidad.

Sin embargo, el periódico catalán La Vanguardia indicó que se trata de la casa de Lamine Yamal, donde un par de personas con pasamontañas se subieron al muro de la propiedad, pero al ser sorprendidos por la seguridad privada, salieron huyendo.

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El intento de robo se produjo en la madrugada del miércoles, cuando ya había finalizado el partido en el que la selección española venció a la francesa gracias, en parte, a un penal que provocó Yamal y que abrió el camino del triunfo.

Según el diario La Vanguardia, la casa de Yamal es una propiedad conocida porque antes perteneció al exfubolista Gerard Piqué y la estrella colombiana Shakira, cuando eran pareja y vivían en la capital catalana.

Los robos en las viviendas de futbolistas, sobre todo en Madrid, no son ocasionales. En los últimos años, estrellas como Karim Benzema, Rodrygo y Dani Carvajal, sufrieron robos en sus casas.

Con información de AFP

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