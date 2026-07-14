Adiós Mbappé: España derrota 2-0 a Francia y pasa a la gran final mundialista

Con una extraordinaria defensa que desactivó por completo el ataque francés, que hasta ahora había maravillado en el torneo y que se quedó sin un sólo disparo al arco de Unai Simón, España se llevó el triunfo gracias a los goles de Mikel Oyarzabal (22', de penal) y Pedro Porro (58').

Es el quinto tanto en el torneo de Oyarzabal, que iguala la máxima cantidad de goles de un español en un Mundial, un récord que comparte ahora con Emilio Butragueño (México 1986) y David Villa (Sudáfrica 2010).

También es la tercera victoria consecutiva de España contra su vecino transpirenaico, tras las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y de la Liga de Naciones el año pasado (5-4).

España se clasifica para la segunda final mundialista de su historia. La primera acabó con la única estrella que luce la Roja, gracias al recordado tanto de Andrés Iniesta en el minuto 116 (en la prórroga) contra Países Bajos en Sudáfrica 2010.

De hecho, el recorrido de la Roja en este Mundial tiene muchas similitudes con el de hace 16 años: un primer resultado adverso (derrota 1-0 contra Suiza entonces por empate 0-0 ante Cabo Verde en esta edición) para ir mejorando durante el torneo, gracias a la posesión de la pelota y una gran defensa (un sólo gol concedido en todo el campeonato, en cuartos contra Bélgica).