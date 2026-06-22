¿Tarantino y Kylie Minogue juntos? Sí, protagonizarán una peli y esto es lo que se sabe

Kylie Minogue. (John Phillips/Getty Images for Netflix)

Se trata de una cinta del director gales Jamie Adams, conocido por su estilo cinematográfico improvisado inspirado en la Nouvelle Vague. De acuerdo con el medio Variety, aún no se han dado a conocer todos los detalles sobre este proyecto como lo trama.

Eso sí, Tarantino, director de Tiempos violentos y Kill Bill, y la intérprete de In Your Eyes, comparten créditos también con Jason Isaacs, Allison Williams, Sofia Boutella y RZA. Además, participan los actores galeses Karen Paullada, Julian Lewis Jones, Craig Russell y Siwan Morris.

Otra cosa confirmada es que el rodaje ya comenzó, pues el icónico director y la cantante fueron vistos durante el fin de semana en la ciudad galesa de Porthcawl, donde grabaron escenas de un funeral en una iglesia y un velatorio, según un medio local.

No es la primera vez que Tarantino y Adams trabajan juntos, pues hicieron lo suyo en Only What We Carry, proyecto que narra los enredos amorosos entre una bailarina, su hermana y su antiguo coreógrafo. Un dato curioso es que

En el caso de Kylie Minogue no es primeriza en la pantalla grande y chica, pues recientemente se lanzó su documental en Netflix. Además, en 2012 participó en la cinta Holy Motors del director francés Leos Carax y ha participado en otras series. De hecho, la cantante inició su carrera en esta industria y posteriormente saltó a la fama en la industria musical.