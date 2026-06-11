El Mundial 2026 por fin inició este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y famosos se dieron cita para celebrar la inauguración a lo grande, entre ellos el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, el gobernador de Nuevo León Samuel García, entre otros.
Los famosos presentes en la inauguración del Mundial 2026
Celebridades se dieron cita en el evento deportivo más importante del año y acá hacemos una recopilación de algunos que no se perdieron la primera cita del torneo.
jue 11 junio 2026 02:18 PM
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Por supuesto, los encargados del banderazo del torneo también hicieron lo suyo en una corta ceremonia de apertura. Shakira volvió al escenario del torneo con “Dai Dai”, el tema mundialista que interpretó junto a la estrella nigeriana Burna Boy.
Con un “Bienvenidos a México”, la ceremonia de aproximadamente 15 minutos contó además con Los Ángeles Azules, Burna Boy, Belinda, Lila Downs, Maná, J Balvin, Danny Ocean y Tyla.
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Famosos en la inauguración del Mundial 2026
Diego "Canelo" Álvarez
Diego Boneta y Beto Montenegro
Samuel García y Mariana Rodríguez
Joami Noah y Lais Ribeiro
Salma Hayek
Ronaldinho, Gianni Infantino, Jorge Campos y Ronaldo
Julian Gil
Luis Gerardo Méndez y Karla Souza
Juan Pablo Medina
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