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Los famosos presentes en la inauguración del Mundial 2026

Celebridades se dieron cita en el evento deportivo más importante del año y acá hacemos una recopilación de algunos que no se perdieron la primera cita del torneo.
jue 11 junio 2026 02:18 PM
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El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y su esposa Fernanda Gómez.

El Mundial 2026 por fin inició este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y famosos se dieron cita para celebrar la inauguración a lo grande, entre ellos el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, el gobernador de Nuevo León Samuel García, entre otros.

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Por supuesto, los encargados del banderazo del torneo también hicieron lo suyo en una corta ceremonia de apertura. Shakira volvió al escenario del torneo con “Dai Dai”, el tema mundialista que interpretó junto a la estrella nigeriana Burna Boy.

Con un “Bienvenidos a México”, la ceremonia de aproximadamente 15 minutos contó además con Los Ángeles Azules, Burna Boy, Belinda, Lila Downs, Maná, J Balvin, Danny Ocean y Tyla.

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Shakira, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean y J Balvin inauguraron la Copa Mundial 2026

Famosos en la inauguración del Mundial 2026

Diego "Canelo" Álvarez

Los famosos presentes en la inauguración del Mundial 2026
Saúl "Canelo" Álvarez y su esposa Fernanda Gomez este jueves 11 de junio en la inauguración del Mundial2026. (Angel Delgado/Getty Images)

Diego Boneta y Beto Montenegro

Diego Boneta y Beto Montenegro
El actor Diego Boneta y el vocalista de Rawayana Beto Montenegro. (Instagram @diego)

Samuel García y Mariana Rodríguez

Samuel García y Mariana Rodriguez
El Gobernador de Nuevo León Samuel Garcíay su esposa Mariana Rodríguez junto con el presidente de la FIFA Gianni Infantino. (Azael Rodriguez/Getty Images)

Joami Noah y Lais Ribeiro

Salma Hayek

Salma Hayek
El presidente de la FIFA Gianni Infantino y la actriz y empresaria Salma Hayek. (Luke Hales/Getty Images)

Ronaldinho, Gianni Infantino, Jorge Campos y Ronaldo

Los famosos presentes en la inauguración del Mundial 2026
Ronaldinho, Gianni Infantino, Jorge Campos y Ronaldo. (Angel Delgado/Getty Images)

Julian Gil

Los famosos presentes en la inauguración del Mundial 2026: Julian Gil
El actor Julian Gil. (Angel Delgado/Getty Images)

Luis Gerardo Méndez y Karla Souza

Juan Pablo Medina

Juan Pablo Medcina
El actor Juan Pablo Medina. (COLOüRs)

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 FIFA

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