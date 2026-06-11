Los famosos presentes en la inauguración del Mundial 2026

Por supuesto, los encargados del banderazo del torneo también hicieron lo suyo en una corta ceremonia de apertura. Shakira volvió al escenario del torneo con “Dai Dai”, el tema mundialista que interpretó junto a la estrella nigeriana Burna Boy.

Con un “Bienvenidos a México”, la ceremonia de aproximadamente 15 minutos contó además con Los Ángeles Azules, Burna Boy, Belinda, Lila Downs, Maná, J Balvin, Danny Ocean y Tyla.

Famosos en la inauguración del Mundial 2026

Diego "Canelo" Álvarez

Saúl "Canelo" Álvarez y su esposa Fernanda Gomez este jueves 11 de junio en la inauguración del Mundial2026. (Angel Delgado/Getty Images)

Diego Boneta y Beto Montenegro

El actor Diego Boneta y el vocalista de Rawayana Beto Montenegro. (Instagram @diego)

Samuel García y Mariana Rodríguez

El Gobernador de Nuevo León Samuel Garcíay su esposa Mariana Rodríguez junto con el presidente de la FIFA Gianni Infantino. (Azael Rodriguez/Getty Images)

Joami Noah y Lais Ribeiro

Salma Hayek

El presidente de la FIFA Gianni Infantino y la actriz y empresaria Salma Hayek. (Luke Hales/Getty Images)

Ronaldinho, Gianni Infantino, Jorge Campos y Ronaldo

Ronaldinho, Gianni Infantino, Jorge Campos y Ronaldo. (Angel Delgado/Getty Images)

Julian Gil

El actor Julian Gil. (Angel Delgado/Getty Images)

Luis Gerardo Méndez y Karla Souza

Juan Pablo Medina