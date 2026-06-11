Arrancó la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una espectacular ceremonia en el Estadio Azteca, marcando el inicio de una nueva edición del torneo más importante del fútbol internacional.
Shakira, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean y J Balvin inauguraron la Copa Mundial 2026
Los cantantes que encendieron el ambiente en el Estadio Azteca
Miles de aficionados, tanto dentro del estadio como desde nuestro hogar, disfrutamos un espectáculo musical repleto de artistas internacionales como Shakira, Andrea Bocelli, Maná, Danny Ocean y Los Ángeles Azules.
La cantante y compositora Lila Downs abrió la inauguración con la frase "Pueblos del mundo, bienvenidos a México", para luego darle paso a Maná, quienes interpretaron su clásico "Oye Mi Amor" al unísono de todos en el estadio.
El siguiente en presentarse en el escenario fue Danny Ocean cantando su éxito "Partidazo", tema oficial del álbum de la Copa Mundial. Mientras que Los Ángeles Azules junto a Belinda pusieron a cantar y bailar al público, mientras bailarines con vestimentas inspiradas en las culturas originarias de México acompañaban las presentaciones en medio de un ambiente festivo.
Poniéndole el toque latino, J Balvin salió a cantar "Que Calor", "I Like It" y "Una a la Vez" ft. Jay Castro, sin embargo, una de las más esperadas era Shakira que salió después de haber dejado huella en anteriores Copas del Mundo con éxitos como "Waka Waka" (This Time for Africa) y "La La La" (Brazil 2014), este año volvió con "Dai Dai", la cual cantó junto a Burna Boy.
Previo al arranque del partido inaugural
Antes de que se dé el silbatazo inicial, el tenor italiano Andrea Bocelli junto a EJAE de Las Guerreras K-pop salieron a interpretar el himno oficial del Mundial, titulado "DNA", una mezcla de ópera y música electrónica.
Finalmente, Alejandro Fernández fue el artista encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano, mientras que Tyla, la cantante sudafricana que ha conquistado las listas de popularidad internacionales, se encargó del Himno Nacional de Sudáfrica.
Con la ceremonia concluida, estamos listos para que el balón comience a rodar con el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, dando paso a un mes de emociones, pasión y fútbol que reunirá a millones de aficionados alrededor del mundo.