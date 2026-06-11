Shakira, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean y J Balvin inauguraron la Copa Mundial 2026

Los cantantes que encendieron el ambiente en el Estadio Azteca

Miles de aficionados, tanto dentro del estadio como desde nuestro hogar, disfrutamos un espectáculo musical repleto de artistas internacionales como Shakira, Andrea Bocelli, Maná, Danny Ocean y Los Ángeles Azules.

La cantante y compositora Lila Downs abrió la inauguración con la frase "Pueblos del mundo, bienvenidos a México", para luego darle paso a Maná, quienes interpretaron su clásico "Oye Mi Amor" al unísono de todos en el estadio.

Con música, bailes tradicionales, fuegos artificiales y una escenografía monumental, el Estadio Azteca volvió a hacer historia al albergar por tercera vez una inauguración mundialista.



(Fotografía: Luke Hales/Getty Images)

El siguiente en presentarse en el escenario fue Danny Ocean cantando su éxito "Partidazo", tema oficial del álbum de la Copa Mundial. Mientras que Los Ángeles Azules junto a Belinda pusieron a cantar y bailar al público, mientras bailarines con vestimentas inspiradas en las culturas originarias de México acompañaban las presentaciones en medio de un ambiente festivo.

Poniéndole el toque latino, J Balvin salió a cantar "Que Calor", "I Like It" y "Una a la Vez" ft. Jay Castro, sin embargo, una de las más esperadas era Shakira que salió después de haber dejado huella en anteriores Copas del Mundo con éxitos como "Waka Waka" (This Time for Africa) y "La La La" (Brazil 2014), este año volvió con "Dai Dai", la cual cantó junto a Burna Boy.