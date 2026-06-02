David Beckham recibirá una estrella en Hollywood durante el Mundial 2026

Tom Cruise y Victoria Beckham, empresaria y esposa del exmediocampista británico, serán los oradores de la ceremonia que honrará al otrora jugador del Manchester United y del Real Madrid.

"La Cámara de Comercio de Hollywood está orgullosa de recibir a David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood", dijo la productora de la ceremonia, Ana Martinez, en un comunicado.

La gala se realizará el mismo día que Estados Unidos debuta en Los Ángeles contra Paraguay, en la Copa del Mundo que organiza junto a México y Canadá.

"El rol de Beckham en elevar el perfil del fútbol en Estados Unidos y su duradera influencia en los deportes, el entretenimiento y la cultura global hacen de este homenaje algo especialmente significativo", agregó Martinez.