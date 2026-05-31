Del Zócalo a Estudios Maravilla: tres formas de vivir la pasión del futbol fuera de la cancha

Entre junio y julio aparecerán distintas propuestas que buscan acompañar el torneo desde lugares muy diferentes: algunas apuestan por la experiencia colectiva de ver los partidos; otras ponen el foco en la música, la gastronomía o la vida nocturna, juntas, ayudan a entender cómo una ciudad recibe un evento de esta escala.

El corazón público de la celebración

La alternativa masiva será el FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo capitalino.

Con acceso gratuito y una capacidad diaria de hasta 55 mil asistentes, la Plaza de la Constitución funcionará durante 39 días como uno de los principales puntos de reunión para aficionados nacionales e internacionales.

La programación contempla transmisiones de todos los partidos del torneo, conciertos, activaciones de marcas, zonas de juego, oferta gastronómica y la tienda oficial de la copa.

No es casual que la FIFA haya elegido el espacio más simbólico de la ciudad para instalar su festival principal. Pocas plazas públicas en el continente tienen la capacidad de reunir a miles de personas frente a una misma pantalla y convertir cada partido en una experiencia colectiva.