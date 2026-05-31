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Del Zócalo a Estudios Maravilla: tres formas de vivir la pasión del futbol fuera de la cancha

Mientras los partidos ocupan las canchas, la CDMX prepara una agenda paralela que va de conciertos y fiestas nocturnas a transmisiones masivas, gastronomía y encuentros colectivos alrededor del torneo.
dom 31 mayo 2026 12:00 PM
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Jungle es uno de los atractivos principales en los alrededores de la justa mundialista (GARETH CATTERMOLE)

Ningún torneo de futbol ocurre únicamente dentro de los estadios, pues cada edición termina construyendo una geografía paralela hecha de plazas públicas, pantallas gigantes, conciertos, bares y espacios donde el balompié se convierte en una excusa para reunirse.

En 2026, la Ciudad de México no será la excepción.

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Entre junio y julio aparecerán distintas propuestas que buscan acompañar el torneo desde lugares muy diferentes: algunas apuestan por la experiencia colectiva de ver los partidos; otras ponen el foco en la música, la gastronomía o la vida nocturna, juntas, ayudan a entender cómo una ciudad recibe un evento de esta escala.

El corazón público de la celebración

La alternativa masiva será el FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo capitalino.

Con acceso gratuito y una capacidad diaria de hasta 55 mil asistentes, la Plaza de la Constitución funcionará durante 39 días como uno de los principales puntos de reunión para aficionados nacionales e internacionales.

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La programación contempla transmisiones de todos los partidos del torneo, conciertos, activaciones de marcas, zonas de juego, oferta gastronómica y la tienda oficial de la copa.

No es casual que la FIFA haya elegido el espacio más simbólico de la ciudad para instalar su festival principal. Pocas plazas públicas en el continente tienen la capacidad de reunir a miles de personas frente a una misma pantalla y convertir cada partido en una experiencia colectiva.

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La reta en Campo Marte

A unos kilómetros de distancia, Campo Marte apostará por una fórmula distinta.

Del 10 de junio al 19 de julio, el recinto funcionará como una sede alterna para seguir el torneo con transmisiones en vivo, propuestas gastronómicas y actividades culturales. Durante el día, la programación estará orientada a públicos familiares; por la noche, el espacio cambiará de ritmo con conciertos y DJ sets.

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Entre los artistas anunciados aparecen nombres como Mathame, Hugel, Claptone y Purple Disco Machine.

La oferta también incluirá zonas de entretenimiento, barras, exhibiciones y una curaduría gastronómica desarrollada en colaboración con la Secretaría de Cultura bajo el concepto México de mis sabores.

Los boletos tienen distintas modalidades, desde accesos individuales hasta abonos para varios días o para toda la duración del evento; los precios oscilan entre los 400 y 24 mil pesos mexicanos.

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Cuando termina el partido

Quizá una de las propuestas más particulares sea la impulsada por Doritos.

Bajo el concepto Doritos For The Gold, la marca decidió mirar hacia un momento que suele quedar fuera de la conversación futbolística: lo que sucede después del silbatazo final. En una única fecha, el próximo 26 de junio, Estudios Maravilla albergará una noche encabezada por Jungle (en formato Dj set), acompañados por Kasablanca, RØZ, Tom & Collins, Escuby y Natt Calma.

Más que una extensión de la programación deportiva, la iniciativa se acerca a la lógica de los festivales y la cultura nocturna que suele aparecer alrededor de los grandes eventos internacionales, los accesos están disponibles a través de Boletia y tienen un costo de 700 pesos para la entrada general y 1400 pesos para la VIP hasta el momento.

La propuesta también contempla intervenciones en distintos puntos de la ciudad, incluyendo activaciones especiales en Jardín Paraíso, uno de los espacios más activos de la vida nocturna capitalina durante los últimos años.

Con esto en mente...

La justa mundialista llegará a la Ciudad de México a través de los estadios, pero también por medio de los espacios que surgirán alrededor de ellos.

Entre una fiesta encabezada por Jungle DJ Set, los conciertos de Campo Marte (especialmente Parcels, The Avalanches y Modeselektor) y las transmisiones masivas en el Zócalo, el torneo terminará ocupando buena parte de la vida cultural de la ciudad. Y, como suele ocurrir con los grandes eventos, algunas de las historias más memorables probablemente sucedan lejos de la cancha.

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Mundial de Futbol 2026 festivales de música

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