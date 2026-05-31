Del Zócalo a Estudios Maravilla: tres formas de vivir la pasión del futbol fuera de la cancha

Cuando termina el partido
Quizá una de las propuestas más particulares sea la impulsada por Doritos.
Bajo el concepto Doritos For The Gold, la marca decidió mirar hacia un momento que suele quedar fuera de la conversación futbolística: lo que sucede después del silbatazo final. En una única fecha, el próximo 26 de junio, Estudios Maravilla albergará una noche encabezada por Jungle (en formato Dj set), acompañados por Kasablanca, RØZ, Tom & Collins, Escuby y Natt Calma.
Más que una extensión de la programación deportiva, la iniciativa se acerca a la lógica de los festivales y la cultura nocturna que suele aparecer alrededor de los grandes eventos internacionales, los accesos están disponibles a través de Boletia y tienen un costo de 700 pesos para la entrada general y 1400 pesos para la VIP hasta el momento.
La propuesta también contempla intervenciones en distintos puntos de la ciudad, incluyendo activaciones especiales en Jardín Paraíso, uno de los espacios más activos de la vida nocturna capitalina durante los últimos años.