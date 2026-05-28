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Una vez más, la FIFA pone a la venta nuevas entradas para el Mundial 2026

A dos semanas del inicio del torneo, la FIFA abrió de nuevo una tanda de venta de boletos para el esperado torneo. Acá los detalles.
jue 28 mayo 2026 04:42 PM
entradas para el mundial 2026
. (Foto: Rodrigo Oropeza/Getty Images)

A dos semanas de la inauguración, la FIFA puso a la venta este jueves una nueva tanda de boletos para los 104 partidos del Mundial 2026.

El organismo había adelantado en abril que se seguirían ofreciendo entradas para el torneo, que arranca el próximo 11 de junio, de una forma regular hasta la final el 19 de julio.

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"Las entradas están disponibles según el orden de llegada, mientras haya existencias", explicó el organismo en la cuenta de X de la Copa del Mundo.

Según Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se han vendido más de cinco millones de boletos de los aproximadamente siete millones puestos a la venta.

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De esta forma, se habría superado ya el récord de 3,5 millones de entradas vendidas para un Mundial, registrado en la edición de 1994, la primera que organizó Estados Unidos.

El gigante norteamericano es ahora sede de 78 de los 104 partidos del Mundial 2026, coorganizado con sus vecinos México y Canadá.

El sistema de venta de entradas ha sido un enorme motivo de tensión alrededor de la primera Copa del Mundo de 48 selecciones, pero no únicamente por sus exorbitantes precios.

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Por ejemplo, el miércoles, las fiscalías de los estados de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron la apertura de una investigación a raíz de reportes de que a algunos aficionados que compraron entradas se les acabaron asignando localidades de una categoría inferior a la que habían elegido inicialmente.

En abril, la FIFA señaló que los planos de los estadios presentados en el momento de la compra, y modificados posteriormente, eran "orientativos".

Infantino ha defendido también que los precios se ajustan a los del mercado del entretenimiento en Estados Unidos y a la demanda de un torneo de esta magnitud.

Con información de AFP

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 FIFA Gianni Infantino
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