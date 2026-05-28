Una vez más, la FIFA pone a la venta nuevas entradas para el Mundial 2026

"Las entradas están disponibles según el orden de llegada, mientras haya existencias", explicó el organismo en la cuenta de X de la Copa del Mundo.

Según Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se han vendido más de cinco millones de boletos de los aproximadamente siete millones puestos a la venta.

De esta forma, se habría superado ya el récord de 3,5 millones de entradas vendidas para un Mundial, registrado en la edición de 1994, la primera que organizó Estados Unidos.

El gigante norteamericano es ahora sede de 78 de los 104 partidos del Mundial 2026, coorganizado con sus vecinos México y Canadá.

El sistema de venta de entradas ha sido un enorme motivo de tensión alrededor de la primera Copa del Mundo de 48 selecciones, pero no únicamente por sus exorbitantes precios.