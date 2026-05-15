Es oficial: Los Beckham entran al club de los multimillonarios británicos

La fortuna del matrimonio alcanzó en 2025 1.583 millones de dólares, "gracias a inversiones acertadas en el futbol, la alimentación y las bebidas, el sector inmobiliario y la moda", detalla el célebre diario británico, subrayando que el David se convierte en el primer exdeportista británico multimillonario.

El patrimonio de la pareja estaba valorado en 640 millones de dólares un año antes, explicado en particular por las inversiones realizadas en los últimos años por el antiguo capitán de la selección de Inglaterra en el Inter de Miami, club estadounidense de futbol con el que el argentino Lionel Messi prorrogó su contrato hasta 2028.

Por su parte, la marca de moda Victoria Beckham, lanzada en 2008 y durante mucho tiempo deficitaria, vio el año pasado cómo su facturación superaba los 128 millones de dólares, según el diario.

La clasificación anual del Sunday Times, que recoge a las 350 personas y familias más ricas de Reino Unido de todos los sectores, incluye este año a los músicos Noel y Liam Gallagher, cuya fortuna conjunta, estimada en 480 millones de dólares, se ha visto impulsada por la gira de reunificación de la banda Oasis.