Tom Brady es apenas el inicio, pero la lista también incluye a jugadores de la NFL como Jalen Hurts, Saquon Barkley, Odell Beckham Jr. y Damar Hamlin. ¿Se trata de un nuevo equipo? Sí, aunque definitivamente no para jugar fútbol americano. Este dream team forma parte de los fichajes que Travis Scott quiere para la colección de Cactus Jack junto a Oakley.
Travis Scott arma su equipo para Cactus Jack x Oakley y su primer fichaje es Tom Brady
La relación de Travis Scott, Cactus Jack y Oakley
Puede que este no sea su terreno de juego, pero tampoco son inexpertos cuando se trata de modelar. Además, cuando Travis Scott llama, hay que contestar, porque seguramente trae algo grande entre manos.
Para poner un poco de contexto, a mediados de 2025, Oakley nombró a Travis Scott como su nuevo Chief Visionary Officer, después de que el rapero impulsara la marca durante años a través de su vestuario y la elección de gafas en sus giras, especialmente durante Circus Maximus.
Ahora bien, y por si aún no lo sabías, Scott también tiene su propio sello discográfico y marca de moda: Cactus Jack. Con ella ha colaborado en múltiples ocasiones con Nike y Jordan, además de haber trabajado junto a Dior en una colección masculina que coincidió con el lanzamiento de uno de sus álbumes de estudio, Utopia.
Con toda esta experiencia detrás, el rapero unió su marca con Oakley para diseñar una colección de gafas de sol que fueran tan icónicas como funcionales.
Y como es bien sabido, Travis Scott no hace las cosas a medias. Consciente de su influencia, reunió a algunas de las estrellas más importantes de la NFL, tanto activas como retiradas, para protagonizar este nuevo lanzamiento, siendo Tom Brady el primero en la lista.
Algunos ya los mencionamos, pero el lineup completo del equipo Cactus Jack x Oakley incluye, además de Brady, a Jalen Hurts, Saquon Barkley, DeVonta Smith, Jayden Daniels, Ashton Jeanty, Alvin Kamara, Davante Adams, Odell Beckham Jr., Drew Brees, Damar Hamlin y, por último, aunque no menos importante, al boxeador Terence Crawford.
Los jugadores,y el boxeador, aparecen, al menos en el sneak peek de la campaña, con un fondo oscuro y luces de estudio reflejadas sobre tres modelos de gafas: Straight Jacket 99, Plantaris y Eye Jacket Redux.
La mala noticia es que todavía no hay fecha de lanzamiento ni precio estimado para la colección. Sin embargo, considerando que las imágenes de campaña ya fueron reveladas, todo apunta a que el resto de los detalles no tardará en llegar.