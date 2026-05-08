La relación de Travis Scott, Cactus Jack y Oakley

Puede que este no sea su terreno de juego, pero tampoco son inexpertos cuando se trata de modelar. Además, cuando Travis Scott llama, hay que contestar, porque seguramente trae algo grande entre manos.

Matthew M. Williams director creativo de Indumentaria, Calzado y Accesorios de Oakley y Travis Scott, Chief Visionary Officer de Oakley (Fotografía: Oakley)

Para poner un poco de contexto, a mediados de 2025, Oakley nombró a Travis Scott como su nuevo Chief Visionary Officer, después de que el rapero impulsara la marca durante años a través de su vestuario y la elección de gafas en sus giras, especialmente durante Circus Maximus.

Ahora bien, y por si aún no lo sabías, Scott también tiene su propio sello discográfico y marca de moda: Cactus Jack. Con ella ha colaborado en múltiples ocasiones con Nike y Jordan, además de haber trabajado junto a Dior en una colección masculina que coincidió con el lanzamiento de uno de sus álbumes de estudio, Utopia.

Con toda esta experiencia detrás, el rapero unió su marca con Oakley para diseñar una colección de gafas de sol que fueran tan icónicas como funcionales.

Y como es bien sabido, Travis Scott no hace las cosas a medias. Consciente de su influencia, reunió a algunas de las estrellas más importantes de la NFL, tanto activas como retiradas, para protagonizar este nuevo lanzamiento, siendo Tom Brady el primero en la lista.