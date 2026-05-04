Britney Spears se declara culpable por conducir bajo los efectos de alcohol

La intérprete de Oops!... I Did It Again fue detenida la noche del 4 de marzo bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad, y fue liberada la mañana siguiente. Poco después, Sprears se inscribió en un programa de rehabilitación, según informaron medios locales.

Bajo el acuerdo con la fiscalía de Ventura, la cantante admitió haber manejado de forma imprudente, que en la legislación local constituye una falta menor a la de conducir en estado de ebriedad.

Tras declararse culpable, la cantante evitará la cárcel y fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional, informó su abogado Michael A. Goldstein.

El abogado evitó especificar si la cantante se encuentra en casa o en una clínica de rehabilitación, pero afirmó que la cantante de 44 años está "rodeada por un increíble equipo de gente que se preocupa por ella".

Además, dijo que Spears asumió la responsabilidad por sus actos "y ha tomado pasos significativos para poner en práctica cambios positivos, lo que claramente quedó reflejado en la decisión de la fiscalía".