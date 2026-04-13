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Britney Spears ingresa voluntariamente a rehabilitación: esto se sabe

Tras su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, la artista se internó en un centro de tratamiento. Lee todos los detalles del caso.
lun 13 abril 2026 04:30 PM
Britney Spears ingresa voluntariamente a rehabilitación
Britney Spears. (Kevin Winter/ Getty Images)

Britney Spears se internó en un centro de rehabilitación tras ser arrestada el mes pasado bajo sospecha de conducir alcoholizada, dieron a conocer varios medios estadounidenses.

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La cantante de 44 años fue detenida a inicios de marzo en el condado de Ventura, cerca de Los Ángeles, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Poco después, fue puesta en libertad.

En ese momento un representante de Spears calificó el incidente de "totalmente inexcusable" y afirmó que la artista tomaría medidas adecuadas y cumpliría con la ley, según informó el sitio Deadline.

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El domingo, varios medios estadounidenses informaron que Spears se había internado voluntariamente en un centro de tratamiento, sin embargo no se informó cuándo ingresó al centro.

Según el diario Los Angeles Times, la artista tiene una cita programada ante la justicia el 4 de mayo a raíz del arresto.

En sus memorias de 2023 Spears insistió en que nunca consumió drogas duras ni tuvo problemas con el alcohol, pero admitió que tomaba un medicamento para el Trastorno por déficit de atención (TDAH).

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