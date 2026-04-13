Britney Spears se internó en un centro de rehabilitación tras ser arrestada el mes pasado bajo sospecha de conducir alcoholizada, dieron a conocer varios medios estadounidenses.
Britney Spears ingresa voluntariamente a rehabilitación: esto se sabe
La cantante de 44 años fue detenida a inicios de marzo en el condado de Ventura, cerca de Los Ángeles, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Poco después, fue puesta en libertad.
En ese momento un representante de Spears calificó el incidente de "totalmente inexcusable" y afirmó que la artista tomaría medidas adecuadas y cumpliría con la ley, según informó el sitio Deadline.
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El domingo, varios medios estadounidenses informaron que Spears se había internado voluntariamente en un centro de tratamiento, sin embargo no se informó cuándo ingresó al centro.
Según el diario Los Angeles Times, la artista tiene una cita programada ante la justicia el 4 de mayo a raíz del arresto.
En sus memorias de 2023 Spears insistió en que nunca consumió drogas duras ni tuvo problemas con el alcohol, pero admitió que tomaba un medicamento para el Trastorno por déficit de atención (TDAH).
En los últimos años se ha apartado de la música.
La estrella se casó y se divorció, publicó una biografía, vendió su catálogo musical y ha mostrado un comportamiento a veces cuestionable en sus redes sociales, al tiempo que intenta aproximarse a sus hijos, quienes viven con su padre, el bailarín Kevin Federline, en Hawai.
Su cuenta de Instagram fue desactivada.