El nuevo juicio contra el exproductor de Hollywood Harvey Weinstein, acusado de violar a la actriz Jessica Mann, entró este martes en su fase central con la presentación de alegatos ante un jurado de 12 miembros en Nueva York.
Un nuevo juicio contra Weinstein enfrenta fase decisiva en jurado: esto se sabe
Weinstein, cuyo caso se convirtió en detonante del movimiento “MeToo”, contra agresiones a mujeres, permanece en prisión por otros casos de abuso y seguirá allí independientemente del veredicto del jurado en este nuevo juicio.
El juez declaró nulo el anterior juicio por la presunta violación a Mann en junio por desacuerdos entre los jurados. De hecho, el nuevo proceso comenzó el pasado 14 de abril.
Por si no lo viste:
El exproductor de 74 años compareció en silla de ruedas en una sala del Tribunal Supremo de Nueva York, en Manhattan, donde está acusado de un delito de violación en tercer grado.
Actualmente cumple una condena de 16 años por la violación de otra actriz, impuesta por un tribunal de Los Ángeles, California.
Su defensa ha apelado esa sentencia, así como una condena previa por agresión sexual contra la productora de cine Miriam Haley.
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Para este nuevo juicio, Weinstein contrató a otro equipo legal, entre los que se encuentra Marc Agnifilo, que representa a figuras de alto perfil, por ejemplo al rapero Sean ‘Diddy’ Combs.
Weinstein ha denunciado sentirse amenazado en la cárcel de Riker Island, en el Bronx, donde cumple su condena. "Me amenazan y se burlan de mí constantemente.
No duraría mucho ahí fuera", declaró al medio The Hollywood Reporter a principios de año, en referencia a las largas temporadas que pasa en régimen de aislamiento para evitar el contacto con otros presos.
Con información de Elle