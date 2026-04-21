Un nuevo juicio contra Weinstein enfrenta fase decisiva en jurado: esto se sabe

Weinstein, cuyo caso se convirtió en detonante del movimiento “MeToo”, contra agresiones a mujeres, permanece en prisión por otros casos de abuso y seguirá allí independientemente del veredicto del jurado en este nuevo juicio.

El juez declaró nulo el anterior juicio por la presunta violación a Mann en junio por desacuerdos entre los jurados. De hecho, el nuevo proceso comenzó el pasado 14 de abril.

El exproductor de 74 años compareció en silla de ruedas en una sala del Tribunal Supremo de Nueva York, en Manhattan, donde está acusado de un delito de violación en tercer grado.

Actualmente cumple una condena de 16 años por la violación de otra actriz, impuesta por un tribunal de Los Ángeles, California.

Su defensa ha apelado esa sentencia, así como una condena previa por agresión sexual contra la productora de cine Miriam Haley.