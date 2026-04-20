Otro “no” para Kanye West: rechazan su concierto en un estadio de Suiza

El concierto de Basilea -localidad más importante del norte de Suiza, cerca de las fronteras con Alemania y Francia- no fue confirmado, pero los medios locales habían señalado la fecha del 26 de junio.

"El FC Basilea ha recibido una solicitud" para que se organice un concierto de Kanye West en su estadio, el St. Jakob-Park, explicó el vocero del club Remo Meister.

"Sin embargo, tras un análisis exhaustivo, hemos decidido no dar seguimiento a este proyecto porque, de acuerdo con nuestros valores, no podemos ofrecer una plataforma al artista en cuestión", añadió.

Varios conciertos de Kanye West, también conocido como Ye, han sido cancelados recientemente en Francia, el Reino Unido y Polonia.

En los últimos años, el rapero estadounidense, de 48 años, ha perdido a muchos seguidores y varios contratos comerciales tras haber hecho comentarios antisemitas y racistas.