Uno más: cancelan concierto de Kanye West ahora en Polonia por políticas de gobierno

Los conciertos del artista también conocido como Ye, han sido cancelados recientemente en Francia y en el Reino Unido.

La actuación prevista para el 19 de junio en el estadio de Chorzów, en el sur de Polonia, "no tendrá lugar por razones legales y administrativas", indicó en un comunicado el gestor del recinto en su página internet.

Previamente, la ministra de Cultura, Marta Cienkowska, había expresado su oposición al concierto.

"Las acciones ampliamente comentadas de Kanye West, relacionadas con su promoción del nazismo, están en manifiesta contradicción con la razón de Estado polaca", afirmó.

El rapero estadounidense, de 48 años, perdió en los últimos años numerosos aficionados y varios contratos comerciales tras realizar comentarios antisemitas y racistas.