El concierto de Kanye West previsto para junio en Polonia fue cancelado, dieron a conocer este viernes los responsables del estadio donde debía celebrarse, poco después de que el gobierno expresara su oposición debido a las declaraciones antisemitas del artista.
Uno más: cancelan concierto de Kanye West ahora en Polonia por políticas de gobierno
Los conciertos del artista también conocido como Ye, han sido cancelados recientemente en Francia y en el Reino Unido.
La actuación prevista para el 19 de junio en el estadio de Chorzów, en el sur de Polonia, "no tendrá lugar por razones legales y administrativas", indicó en un comunicado el gestor del recinto en su página internet.
Previamente, la ministra de Cultura, Marta Cienkowska, había expresado su oposición al concierto.
Por si no lo viste:
"Las acciones ampliamente comentadas de Kanye West, relacionadas con su promoción del nazismo, están en manifiesta contradicción con la razón de Estado polaca", afirmó.
El rapero estadounidense, de 48 años, perdió en los últimos años numerosos aficionados y varios contratos comerciales tras realizar comentarios antisemitas y racistas.
En 2023 afirmó que "adoraba a los nazis", puso a la venta en su sitio web una camiseta con una esvástica y lanzó en mayo de 2025 una canción titulada "Heil Hitler", prohibida en las principales plataformas de streaming.
En enero de este año, publicó un anuncio en el diario The Wall Street Journal con el mensaje: "No soy nazi ni antisemita" y "Amo al pueblo judío" y atribuyó su comportamiento a un "episodio maníaco" debido a un trastorno bipolar.
Con información de AFP