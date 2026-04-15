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Katy Perry enfrenta investigación en Australia tras acusación de Ruby Rose

Autoridades confirmaron que analizan un caso en el que Perry es señalada de agresión sexual hacia la actriz y modelo Ruby Rose.
mié 15 abril 2026 09:14 AM
Katy Perry enfrenta investigación en Australia tras acusación de Ruby Rose
Katy Perry. (Monica Schipper/Getty Images)

Katy Perry enfrenta una investigación en Australia después de que la actriz Ruby Rose la acusara de agresión sexual, declaró este miércoles la policía local a la agencia AFP.

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Rose denunció en redes sociales que la cantante, actual pareja del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, la había agredido en una discoteca de Melbourne hace casi dos décadas.

Los mensajes tuvieron gran repercusión mediática pero fueron eliminados.

El martes Rose, conocida sobre todo por su papel en la serie de televisión "Orange is the New Black", afirmó haber formalizado la denuncia ante la policía. Dice que por eso no puede mencionar públicamente el caso.

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La AFP habló con la policía del estado de Victoria, que se negó a nombrar a Perry pero reconoció estar "investigando una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010".

"Como la investigación sigue en curso, no sería apropiado hacer más comentarios en este momento", añadió un portavoz.

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Un representante de Perry desmintió las acusaciones en una declaración al medio Variety.

"Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes", afirmó.

"Rose tiene un historial bien documentado de graves acusaciones públicas en las redes sociales contra diversas personas, acusaciones que han sido desmentidas repetidamente por los afectados", agregó.

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