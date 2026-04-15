Katy Perry enfrenta investigación en Australia tras acusación de Ruby Rose

Rose denunció en redes sociales que la cantante, actual pareja del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, la había agredido en una discoteca de Melbourne hace casi dos décadas.

Los mensajes tuvieron gran repercusión mediática pero fueron eliminados.

El martes Rose, conocida sobre todo por su papel en la serie de televisión "Orange is the New Black", afirmó haber formalizado la denuncia ante la policía. Dice que por eso no puede mencionar públicamente el caso.

La AFP habló con la policía del estado de Victoria, que se negó a nombrar a Perry pero reconoció estar "investigando una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010".

"Como la investigación sigue en curso, no sería apropiado hacer más comentarios en este momento", añadió un portavoz.