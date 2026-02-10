Publicidad

Entretenimiento

Versión: Britney Spears venden los derechos de su catálogo musical

La intérprete de “Toxic” habría puesto a la venta su música por una cantidad millonaria. Esto es lo que se sabe.
mar 10 febrero 2026 07:14 PM
Britney Spears vende los derechos de su catálogo musical
Britney Spears. (VALERIE MACON/AFP)

La cantante estadounidense Britney Spears vendió los derechos de su catálogo a la editorial musical Primary Wave, de acuerdo con diversos medios estadounidenses.

El monto de esta transacción habría sido cerrada el 30 de diciembre y no figura en los documentos legales del acuerdo.

Sin embargo, se estima que su valor alcance los 200 millones de dólares, según el portal TMZ, primero en divulgar la información.

Ni la empresa ni ningún miembro del equipo de Spears, de 44 años, ha confirmado por ahora la transacción.

Esta cifra estimada se compara con la venta de los derechos del catálogo musical del cantante canadiense Justin Bieber en 2023.

Bajo tutela durante 13 años, entre 2008 y 2021, Britney Spears reorganiza desde entonces sus asuntos financieros y artísticos, retirándose en gran medida de la escena musical.

La intérprete de éxitos como Baby One More Time y Oops!... I Did It Again se suma a una lista creciente de artistas que han vendido sus derechos musicales en los últimos años, desde Bruce Springsteen hasta Bob Dylan, pasando por Shakira y KISS.

El mercado está en auge porque permite a los artistas rentabilizar sus catálogos, que constituyen activos interesantes y a largo plazo para inversionistas en la era del streaming.

Los propietarios de los derechos de edición de una canción reciben una retribución económica por cada reproducción, la venta de álbumes o el uso en publicidad y cine.

