El rapero estadounidense Kanye West, cuya participación en un festival en Londres que se iba a realizar en julio y que ya fue cancelado, ha generado polémica por sus comentarios antisemitas en los recientes años, afirmó que su interés es presentarse para aportar "unidad, paz y amor".
Kanye West: “Quiero demostrar el cambio con mis actos”
Mi objetivo es ir a Londres y ofrecer un espectáculo de cambio, aportando unidad, paz y amor a través de mi música
"Mi objetivo es ir a Londres y ofrecer un espectáculo de cambio, aportando unidad, paz y amor a través de mi música", escribió el cantante de 48 años, en una columna en el diario The Wall Street Journal, bajo el título A aquellos a quienes he herido.
"Sé que las palabras no son suficientes. Tendré que demostrar el cambio con mis actos. Si están abiertos, aquí estoy", continúa.
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Ye, como se hace llamar ahora, ha perdido en los últimos años muchos seguidores y varios contratos comerciales tras declaraciones antisemitas y racistas.
En mayo de 2025 lanzó un tema titulado Heil Hitler, para conmemorar el 80º aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
"No pido ni compasión ni trato de favor, aunque aspiro a merecer su perdón", escribe, e invoca su trastorno bipolar para justificar sus declaraciones racistas.
El anuncio de su participación como artista principal durante tres noches consecutivas en el Wireless Festival, del 10 al 12 de julio en Londres, provocó indignación. Posteriormente el evento fue cancelado, de acuerdo con la página oficial.
De hecho, el primer ministro, Keir Starmer, calificó su presencia de "profundamente preocupante”.
Además, patrocinadores reconocidos del festival anunciaron su retirada del evento.
Con información de AFP