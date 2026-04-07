Kanye West: “Quiero demostrar el cambio con mis actos”

Mi objetivo es ir a Londres y ofrecer un espectáculo de cambio, aportando unidad, paz y amor a través de mi música Kanye West

"Mi objetivo es ir a Londres y ofrecer un espectáculo de cambio, aportando unidad, paz y amor a través de mi música", escribió el cantante de 48 años, en una columna en el diario The Wall Street Journal, bajo el título A aquellos a quienes he herido.

"Sé que las palabras no son suficientes. Tendré que demostrar el cambio con mis actos. Si están abiertos, aquí estoy", continúa.

Ye, como se hace llamar ahora, ha perdido en los últimos años muchos seguidores y varios contratos comerciales tras declaraciones antisemitas y racistas.

En mayo de 2025 lanzó un tema titulado Heil Hitler, para conmemorar el 80º aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

"No pido ni compasión ni trato de favor, aunque aspiro a merecer su perdón", escribe, e invoca su trastorno bipolar para justificar sus declaraciones racistas.