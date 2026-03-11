El nuevo juicio por la muerte de Maradona se aplaza y esta será la fecha

El astro del futbol murió en noviembre de 2020 a los 60 años, mientras recibía atención médica en su casa luego de una cirugía en la cabeza.

Un primer juicio en 2025 fue declarado nulo tras dos meses de audiencias, en medio de un escándalo que terminó con la destitución de una jueza por permitir la grabación de un documental sobre el proceso.

En el nuevo juicio, que estaba previsto para empezar la semana que viene, volverán a declarar unos 40 testigos, incluidas las hijas del futbolista, Dalma, Gianinna y Jana Maradona, así como su expareja y madre de su hijo menor, Verónica Ojeda.

El inicio se postergó para abril debido a una reprogramación del cronograma de audiencias, según el documento del tribunal al que tuvo acceso la AFP.