Detienen a mujer acusada de disparar contra la casa de Rihanna en Los Ángeles

Agentes de la ciudad señalaron que la sospechosa efectuó disparos el domingo contra la mansión, tras estacionar su Tesla blanco que conducía al otro lado de la calle en el barrio de Beverly Hills.

Imágenes aéreas tomadas después del ataque muestran orificios de bala en un puerta de la extensa propiedad que Rihanna comparte con el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que la mujer de nombre Ivanna Lisette Ortiz fue arrestada en un centro comercial media hora después del incidente.

El capitán Mike Bland dijo a periodistas que el arma utilizada era un rifle AR-15.