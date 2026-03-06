Si eres amante de las películas de horror y disfrutas las escenas más escalofriantes, esto te va a interesar: la experiencia inmersiva “Sala del Terror” con icónicos personajes de ese mundo, llega a la Ciudad de México. ¿Fecha, precio y dónde? Te contamos.
'Sala del Terror’: la experiencia inmersiva en CDMX para los amantes del horror
Se trata de una experiencia presentada por Warner Bros. Discovery Global Experiences y Rola Entertainment que invita a los asistentes a adentrarse en un mundo multisensorial inspirado en icónicas cintas de terror.
Podrás encontrar instalaciones interactivas, ambientes sonoros, actores en vivo y diseño visual con temática de las famosas pelis como El Exorcista, Anabelle, La Maldición de La Llorona, La Monja y El Conjuro.
Esta vez, el público no será un espectador, sino el protagonista que intentará terminar la experiencia sin un grito de terror. A diferencia de las tradicionales casas embrujadas o salas de escape, esta experiencia desafía los sentidos directamente.
Fechas y boletos
Abrirá sus puertas CDMX el viernes 13 de marzo y estará disponible por una temporada de 12 semanas.
Ya puedes adquirir los boletos a través de Ticketmaster en este link , así como en la taquilla del recinto de martes a domingo de 11:00 a 18:00 h.
Dónde
La experiencia inmersiva “Sala del Terror” será en el Foro Polanco Moliere, ubicado en Av. Moliere 328, Polanco, CDMX.
¿Te atreves a salir de allí sin un grito?