Se trata de una experiencia presentada por Warner Bros. Discovery Global Experiences y Rola Entertainment que invita a los asistentes a adentrarse en un mundo multisensorial inspirado en icónicas cintas de terror.

Podrás encontrar instalaciones interactivas, ambientes sonoros, actores en vivo y diseño visual con temática de las famosas pelis como El Exorcista, Anabelle, La Maldición de La Llorona, La Monja y El Conjuro.

Esta vez, el público no será un espectador, sino el protagonista que intentará terminar la experiencia sin un grito de terror. A diferencia de las tradicionales casas embrujadas o salas de escape, esta experiencia desafía los sentidos directamente.

Fechas y boletos

Abrirá sus puertas CDMX el viernes 13 de marzo y estará disponible por una temporada de 12 semanas.

Ya puedes adquirir los boletos a través de Ticketmaster en este link , así como en la taquilla del recinto de martes a domingo de 11:00 a 18:00 h.