The Rolling Stones vs Melania: banda niega que dio permiso para usar sus canciones

Y es que las acusaciones han ido creciendo de tono. Un representante oficial del grupo dijo a The Guardian que la licencia para el uso de la canción “se hizo exclusivamente entre el titular de los derechos ABKCO y los productores de Melania, y la banda no tuvo nada que ver con esto”.

Por su lado, fuentes de Variety relacionadas al documental de Melania aseguraron que el propio Jagger estuvo involucrado en licenciar el uso de la música.

Si bien no hay claridad entre quién dice la verdad, el historial de la Administración de Trump podría darnos las pistas necesarias sobre la veracidad de las declaraciones de Beckman sobre el involucramiento de Mick Jagger; aún así, es poco probable que ABKCO haya otorgado el permiso sin la venia de la banda.

Además, se deben considerar las declaraciones pasadas de Jagger sobre licenciar su música para producciones, por ejemplo en 2002 dijo a la revista Fortune que licenciar para películas “es un gran negocio” y que la banda recibe muchas solicitudes, mismas que aceptan.

Como sea, también es necesario considerar que la administración de Trump está acostumbrada a usar música sin solicitar permiso a los artistas y en varias ocasiones las bandas y cantantes han solicitado abiertamente al presidente y su equipo que paren de utilizar sus obras.

