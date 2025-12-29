George Clooney y su familia obtienen la nacionalidad francesa

Este decreto, revelado por la revista Paris Match, concierne a la pareja y a sus gemelos de ocho años.

Clooney, que se dio a conocer con la serie "Urgencias" y que también se ha lanzado a la dirección, pasa mucho tiempo en Francia junto a su esposa, una abogada libanesa-británica.

"Me encanta la cultura francesa, su lengua, aunque sigo siendo igual de malo después de 400 días de clases", confesó el actor y director de 64 años en la radio RTL a inicios de diciembre.

La pareja adquirió en 2021 una casa de campo provenzal y un viñedo en Brignoles, en el sureste de Francia.

"Aquí no toman fotos de tus hijos. No hay paparazzi escondidos a la salida de la escuela. Para nosotros es primordial", añadió al mismo medio.

Aunque la familia Clooney no pasa todo su tiempo en el sur de Francia, esta finca es "el lugar más feliz para nosotros", aseguró el actor, galardonado con el Oscar por Syriana (2005).

Por su parte, su compatriota Jim Jarmusch, director de cine, anunció este viernes en France Inter su intención de solicitar la nacionalidad francesa. "Quisiera tener otro lugar donde pueda escapar de Estados Unidos", declaró, explicando su atracción por "la cultura francesa".