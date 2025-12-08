¿Qué se sabe de la relación de Katy Perry y Justin Trudeau?

La artista, de 41 años, publicó el sábado una imagen en su cuenta de Instagram que la muestra sonriente junto a Trudeau, mejilla con mejilla y con un colorido paisaje de fondo. La fotografía estaba incluida en una galería con otras imágenes y videos.

"Tiempos de Tokio en gira y más", dice la descripción de la publicación.

Ni la intérprete de Hot n Cold, Roar y I Kissed a Girl, ni el ex mandatario han hecho comentarios públicos sobre su relación, sin embargo la fotografía reciente dice más que mil palabras.

Recordemos que Trudeau, de 53 años, fue visto en un concierto de Perry en julio y días antes la pareja fue captada durante una cena en un lujoso restaurante en Montreal, Canadá.

Además, el portal TMZ alimentó aún más los rumores cuando difundió un video de los dos tomados de la mano durante una salida nocturna en París en octubre para celebrar el cumpleaños de la cantante.

El jueves, Trudeau compartió una fotografía de la pareja posando con el ex primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y su esposa Yuko.

"Encantado de verte @kishida230. Katy y yo estuvimos muy contentos de tener la oportunidad de sentarnos contigo y Yuko", escribió Trudeau.

Con información de AFP