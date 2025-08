VIDEO: Justin Trudeau es captado en concierto de Katy Perry

Recordemos que Trudeau y Perry fueron vistos en un lujoso restaurante en Montreal, Canadá, la noche del lunes. La intérprete de The One That Got Away y el político de 53 años disfrutaban de cócteles y una cena que incluía langosta en Le Violon, ubicado en el exclusivo barrio Plateau de esa ciudad.

Ahora, justo pocos días después de esa “date”, el exprimer ministro canadiense estuvo presente durante todo el show de Katy Perry “riendo y realmente disfrutando” del concierto, de acuerdo con un testigo de Entertainment Tonight.

justin trudeau singing firework like that at katy perry’s concert 😭😭😭



pic.twitter.com/IAiE9rFncN — kanishk (@kaxishk) July 31, 2025

De acuerdo con medios extranjeros, Justin Trudeau acudió con su hija de 16 años Ella-Grace al concierto que forma parte de su gira Lifetime Tour. Según informan, el político estuvo siempre atento a la cantante mientras ofrecía su show, incluso cuando sobrevoló el recinto en una mariposa gigante para interpretar Roar.

Katy Perry y Justin Trudeau son solteros. Recientemente, la cantante finalizó su relación de varios años con Orlando Bloom, mientras que el exprimer ministro de Canadá puso fin a su matrimonio de 18 años con Sophie Grégoire.