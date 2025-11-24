El actor Kevin Spacey rompió el silencio para aclarar su situación, luego de que medios de comunicación dieran a conocer que se encuentra “sin hogar”, según declaraciones de él mismo en una entrevista.
Que siempre no: Kevin Spacey aclara rumores sobre su situación "sin hogar"
La estrella de Hollywood, quien se ha visto envuelta en polémicas por acusaciones de agresión sexual, había dicho al medio The Telegraph que se encontraba viviendo en hoteles y Aribnbs y que literalmente no tiene casa.
Sin embargo, el actor de 66 años compartió una publicación a través de su cuenta de Instagram en la que dijo que esto último lo mencionó en sentido coloquial, pues actualmente es nómada por compromisos laborales.
Además, agradeció a las personas que se acercaron para ofrecerle un sitio para refugiarse.
Lee más:
“Me siento en la necesidad de responder... no solo a la prensa, sino también a miles de personas que se han acercado en los últimos días para ofrecerme un lugar para refugiarme o preguntando si estoy bien. Permítanme decir que estoy realmente conmovido por su generosidad, pero sería engañoso de mi parte hacerles creer que estoy sin hogar”, expresó.
Quiero ser claro: no estoy sin hogar de la forma que los titulares están haciendo ver
“Quiero ser claro: no estoy sin hogar de la forma que los titulares están haciendo ver (…) dije que básicamente estaba viviendo en hoteles y Airbnbs, yendo a donde está el trabajo, tal como lo hice cuando comencé este negocio”.
También aclaro que si en algún momento su estilo de trabajo actual cambia, podrá establecerse, pues pasa temporadas en distintas ciudades de acuerdo a los proyectos en los que participa.
“Espero que en algún momento, si las cosas siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero volver a establecerme”, expresó.