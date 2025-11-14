Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Entretenimiento

¿Ticketmaster tiene promociones por el Buen Fin 2025? Sí, acá te contamos

Si planeas aprovechar las promociones del Buen Fin 2025, mira lo que ofrece la plataforma.
vie 14 noviembre 2025 01:34 PM
Promociones de Ticketmaster por el Buen Fin 2025
. (𝕏 @CocaCola_Flow)

Si estás pensando en cómo sacarle provecho al Buen Fin 2025 de la mejor manera, Ticketmaster tiene promociones en teatro, conciertos y festivales para que te lances a escuchar a tus bandas favoritas.

Publicidad

Por ejemplo, la plataforma ofrece las entradas del Corona Capital y Flow Fest a precio de Fase 1. En el caso del Simi Fest, los boletos están al 3x2. Todas con opción de pagarlas a 3 meses sin intereses.

Si quieres entretenimiento de otro estilo, Cirque Du Soleil: Ovo y El Rey León también tienen descuentos especiales.

Te puede interesar:

Dua Lipa, Coldplay y otros artistas exigen poner fin a la reventa abusiva de boletos
Música

Dua Lipa, Coldplay y otros artistas exigen poner fin a la reventa abusiva de boletos

Precios Buen Fin 2025 Ticketmaster

Para que tengas la info completa, acá te decimos cuáles son los precios del Buen Fin 2025 para los principales festivales, conciertos y obras de teatro.

Corona Capital 2025: Boleto General Fase 1 $2,928.00 pesos.
Flow Fest 2025: Abono General Fase 1 $3,525.75 pesos.
Simi Fest 2025: Acceso General $1,098.00 pesos.
El Rey León: Ofrece 30% y $40% de descuento.
Ovo: Cirque Du Soleil: Ofrece 30% y 40% de descuento.
Concierto P!NK: 50% de descuento; $613.75 pesos en sección Naranja.

En este link puedes consultar todas las promociones disponibles.

Publicidad

Tags

Ticketmaster

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad