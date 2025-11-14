Por ejemplo, la plataforma ofrece las entradas del Corona Capital y Flow Fest a precio de Fase 1. En el caso del Simi Fest, los boletos están al 3x2. Todas con opción de pagarlas a 3 meses sin intereses.

Si quieres entretenimiento de otro estilo, Cirque Du Soleil: Ovo y El Rey León también tienen descuentos especiales.

Precios Buen Fin 2025 Ticketmaster

Para que tengas la info completa, acá te decimos cuáles son los precios del Buen Fin 2025 para los principales festivales, conciertos y obras de teatro.

Corona Capital 2025: Boleto General Fase 1 $2,928.00 pesos.

Flow Fest 2025: Abono General Fase 1 $3,525.75 pesos.

Simi Fest 2025: Acceso General $1,098.00 pesos.

El Rey León: Ofrece 30% y $40% de descuento.

Ovo: Cirque Du Soleil: Ofrece 30% y 40% de descuento.

Concierto P!NK: 50% de descuento; $613.75 pesos en sección Naranja.

En este link puedes consultar todas las promociones disponibles.