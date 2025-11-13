Fiscalía pide destituir a jueza por participar en documental sobre caso Maradona

La fiscal general Analía Duarte alegó que la jueza "mintió, presionó, manipuló, fue parcial, abusó del poder que su condición le ofrecía y utilizó recursos materiales y humanos del erario público en su propio provecho".

"Corresponde su destitución", concluyó durante su alegatos en la sede de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata.

En mayo se desató un escándalo cuando se divulgaron imágenes de Makintach como protagonista de un documental sobre el proceso que buscaba determinar responsabilidades del equipo médico de Maradona en su muerte en 2020.

Por el incidente, la magistrada fue removida y el proceso anulado. Este jueves culminó el juicio político que puede derivar en su destitución. Se prevé que el veredicto se conozca la próxima semana.

Para la fiscal, el proyecto del documental "estaba bajo supervisión y control" de Makintach.

En sus alegatos, los abogados querellantes se sumaron a los pedidos de la fiscalía: "Nos quisieron tomar de tontos", dijo uno de ellos.

La jueza negó estar al tanto del contenido del documental: "Vino una amiga y me pidió una entrevista y ese fue todo mi error", dijo al ingresar al tribunal a periodistas.

"Lamento que se haya tergiversado de esta manera, lamento que haya llegado a anular un juicio", añadió.

La anulación del juicio por la muerte de Maradona tiró por la borda 21 audiencias y 44 declaraciones testimoniales, entre ellas las de las hijas del astro de fútbol, Dalma, Gianinna y Jana, que revivieron entre lágrimas el momento de la muerte de su padre.

El próximo juicio para determinar las responsabilidades en la muerte del astro argentino será el 17 de marzo de 2026.

Con información de AFP