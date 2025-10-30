Publicidad

El alma de Maradona sigue viva: Nápoles le rinde homenaje en su cumpleaños 65

En el día de su cumpleaños 65, Nápoles recuerda al astro argentino entre cánticos, banderas y devoción.
jue 30 octubre 2025 03:46 PM
Foto de perfil de Diego Armando Maradona, con barba y cabello largo, durante un partido Argentina vs México en el Mundial de 2010.
Diego Armando Maradona. (Foto: Laurence Griffiths/Getty Images)

Un coche pintado con el característico color azul del Nápoles recorrió este jueves las calles de Nápoles portando una estatua del fallecido astro del futbol Diego Armando Maradona, con motivo de la celebración de su 65 cumpleaños.

El argentino, que inscribió su nombre en la historia del Nápoles como campeón de la Serie "A" italiana en 1987 y 1990, es considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

La estatua de Maradona, quien falleció de un infarto en 2020 y habría cumplido 65 años este jueves, salió del Museo Maradona para recorrer la ciudad durante todo el día.

El alma de Maradona sigue viva: Nápoles le rinde homenaje en su cumpleaños 65
Estatua de Diego Maradona recorre Nápoles en el 65 aniversario de su nacimiento. (MATTEO CIAMBELLI/REUTERS)

"Diego no está muerto. Su cuerpo murió, pero su alma vive dentro de nosotros, los napolitanos, dentro de toda la gente que lo quiere. Llevo años celebrando el cumpleaños de Diego. Diego siempre está presente. Y lo bonito es que Diego pertenece al pueblo", dijo Massimo Vignati, propietario del Museo Maradona.

Los aficionados del Nápoles recordaron la influencia de Maradona en la vida de los italianos.

"(Diego es) unidad. Unió a la gente, incluso a los del norte que estaban en nuestra contra. Gracias a Diego, la gente que no es de Nápoles también se ha unido", dijo un vecino de la ciudad.

