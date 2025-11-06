Meghan Markle alista su regreso a la pantalla grande: esto se sabe

Pero tampoco nos emocionemos mucho, pues sí lo hará pero a través de un cameo (aparición breve) en una película que se está rodando en Los Ángeles, según dieron a conocer medios de comunicación.

De acuerdo con los reportes, la duquesa de Sussex se encontraba filmando escenas para Close Personal Friends, una cinta en la que participa Lily Collins —estrella de Emily in Paris—, junto a Jack Quaid, Brie Larson y Henry Golding.

Esta comedia “gira en torno a una pareja ‘normal’ que conoce a una pareja de celebs durante un viaje a Santa Bárbara”, explicó la revista Variety.

Este sería el “gran regreso” de Meghan en la pantalla, pues desde hace siete años no ha actuado desde que dio a conocer que abandonaba la profesión y tras participar en siete temporadas de Suits.

Posteriormente se casó con el Príncipe Harry, con quien vive en California tras una ruptura con la familia real británica. Desde ese momento, la pareja no tiene acceso a fondos públicos y dependiendo un lucrativo acuerdo con Netflix, así como de una marca de estilo de vida que ella lanzó.

Con información de AFP