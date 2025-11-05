Publicidad

Entretenimiento

Ya hay fecha para el nuevo juicio por la muerte de Maradona: esto se sabe

Tras casi seis años de la muerte del astro argentino, comenzará un nuevo juicio contra los médicos señalados de negligencia.
mié 05 noviembre 2025 03:28 PM
Ya hay fecha para el nuevo juicio por la muerte de Maradona: esto se sabe
Diego Maradona. (Chris McGrath/Getty Images)

Después de una bochornosa suspensión de un primer proceso mediático en mayo sobre la muerte de Diego Maradona, un tribunal argentino ya fijó una fecha para comenzar un nuevo juicio y seguir con las investigaciones sobre las circunstancias que le ocasionaron la muerte al astro del futbol.

Será el 17 de marzo de 2026 cuando inicie el nuevo juicio, informó este miércoles la resolución judicial compartida a la AFP.

Recordemos que el primer juicio en San Isidro, en el norte de Buenos Aires, fue anulado luego de que el tribunal removiera a una de las juezas por participar en la filmación de un documental no autorizado del propio proceso.

El escándalo concluyó con la renuncia de los otros dos magistrados que integraban la corte. Luego se sorteó otro tribunal para emprender un nuevo proceso.

En su resolución de este miércoles, el tribunal de San Isidro convocó a las partes a una audiencia preliminar el 12 de noviembre "para el tratamiento y admisión de la prueba ofrecida”.

De qué murió Maradona

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar mientras estaba en una internación domiciliaria en recuperación de una neurocirugía.

Ocho miembros del equipo médico del astro futbolístico arriesgan de 8 a 25 años de prisión por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.

En este proceso se juzgará a siete acusados mientras que la restante, una enfermera, enfrentará un juicio por jurados.

Con información de AFP

