Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi ya son papás de una niña

El anuncio lo hicieron a través de una publicación conjunta en redes sociales, información que después confirmaron sus representantes a distintos medios de comunicación estadounidenses.

“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de adopción. Estamos muy emocionados de iniciar este hermoso nuevo capítulo de crianza en paz y privacidad”, escribió la pareja.



Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi de 23 años, iniciaron su relación en 2021 y en mayo de este año se casaron en una ceremonia privada.

La actriz, quien inició su carrera a muy temprana edad, saltó a la fama internacional al protagonizar Stranger Things cuando apenas tenía 12 años y se convirtió en uno de los jóvenes talentos más mediáticos de la industria.

A finales de este año terminará su ciclo con la serie de Netflix, en la quinta y última temporada de Stranger Things cuyo estreno se dividirá en tres partes.

Además, ha protagonizado otras producciones de la misma plataforma, como las películas de Enola Holmes, junto a Henry Cavill y Helena Bonham-Carter, y The Electric State, junto a Chris Pratt.

