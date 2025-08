Justin Timberlake revela que padece la enfermedad de Lyme

A través de una publicación de Instagram, el cantante decidió hablar al respecto porque a pesar de ser “una persona muy privada” quería compartir algunos detalles sobre lo que sucede en el backstage.

“Entre otras cosas, he estado luchando con algunos problemas de salud y fui diagnosticado con la enfermedad de Lyme, y no lo digo para que se sientan mal por mí, sino para dar un poco de luz alrededor de lo que me enfrento fuera del escenario”, dijo Justin Timberlake quien en las últimas semanas ha recibido severas críticas por parte de fanáticos que señalan que no canta durante sus conciertos.

Vivir con esta enfermedad puede ser increíblemente debilitante, tanto mental como físicamente. Justin Timberlake

“Cuando recibí el diagnóstico fue un shock, pero al menos pude entender por qué al estar en el escenario siento un enorme dolor, o con gran fatiga o malestar”, dice en su mensaje el cantante de 44 años y asegura que al plantearse dejar la gira mundial decidió seguir a pesar del estrés que su cuerpo atraviesa y “estoy agradecido de continuar”.

Timberlake inició la gira Forget Tomorrow en abril de 2024, un mes después de lanzar su álbum Everything I Thought It Was y, de acuerdo con Billboard, este tour ya sobrepasó los 73 millones de dólares, tras 41 shows.