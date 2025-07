Durante la premier en Londres, el actor estadounidense de 31 años, reveló que buscó a Henry Cavill y Tyler Hoechlin, quienes interpretaron al superhéroe insignia de DC, pero ambos respondieron que no querían influir en su actuación.

“Es interesante, de alguna manera los dos me dijeron a su manera: ‘no intentaré darte ninguna recomendación’, y creo que es algo muy Superman, porque Superman no es alguien que ofrezca consejos o que dicte lo que otra persona deba ser”, dijo Corenswet en entrevista con Heart .

Eso sí, aclaró que tanto Cavill como Hoechlin lo invitaron a disfrutar el proceso de transformarse en uno de los superhéroes más queridos de la cultura pop.

Rachel Brosnan interpreta a Lois Lane. (Foto: Warner Bros.)

“Ambos me transmitieron el impulso y el sentido de: ‘diviértete con todo’, lo que también creo que es una forma en la que Superman hace las cosas. Ambos me alentaron y tuvimos una experiencia encantadora. Me emociona la posibilidad de conocerlos algún día, sería grandioso que podamos estar los tres juntos en el mismo lugar”, afirmó.

La próxima película de Superman, dirigida por James Gunn, se estrena este jueves 10 de julio y es uno de los blockbusters más esperados del verano. Además de Corenswet como El Hombre de Acero, Rachel Brosnahan interpreta a Lois Lane, Nicholas Hoult da vida a Lex Luthor y Nathan Fillion a Linterna Verde.