Muere a los 39 años Michelle Trachtenberg, actriz de ‘Gossip Girl’

El reporte lo hizo en exclusiva el medio estadounidense The New York Post . La muerte de la actriz de 39 años de edad ocurrió en su apartamento en Los Ángeles y no es investigada como un crimen violento, informó el medio especializado en farándula.

Los papeles principales de Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg comenzó su carrera cuando tenía apenas 5 años de edad, en algunos capítulos de La Ley y el Orden y desde entonces no paró. De hecho, fue una estrella infantil y juvenil famosa por distintas películas y series televisivas.

La actriz tuvo uno de sus grandes papeles en 'Buffy, la cazavampiros'. (Foto: IMDb)

El primer papel importante de su carrera fue en Las aventuras de Pete & Pete, una comedia infantil de Nickelodeon en la que actuó de forma recurrente como Nona Mecklenberg. A partir de entonces, tuvo distintos papeles protagónicos, como en Harriet, la espía, una película infantil de 1996 que trata de una pequeña niña que quiere ser escritora.

Ice Princess (en español Sueños sobre hielo) fue otra película protagonizada por Trachtenberg en 2005.

En televisión, su primer gran papel fue en Buffy, la cazavampiros. En la serie interpreta a Dawn Summers, hermana de Buffy y uno de los personajes más importantes del programa que estuvo al aire de 1997 a 2003. Después, en Gossip Girl interpretó a Georgina Sparks, un papel secundario, pero recurrente a lo largo de toda la serie que tuvo seis temporadas entre 2005 y 20012.