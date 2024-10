‘El Pingüino’: La historia real que inspiró al personaje de Sofía Falcone

¿Y ESTA HISTORIA QUÉ TIENE QUE VER CON LOS KENNEDY?

La showrunner de la serie, Lauren LeFranc, reveló hace poco que para darle mayor profundidad al personaje de Sofía Falcone, investigaron referencias que pudieran ayudar hasta que dieron con la historia de Rosemary Kennedy, la hermana del presidente estadounidense John F. Kennedy.

“Históricamente, las mujeres en los cómics y en los dramas policiales no tienen mucha profundidad y no pasamos mucho tiempo con ellas”, dijo LeFranc en una entrevista con IndieWire . “Rosemary fue internada en un hospital psiquiátrico y le hicieron una lobotomía y su historia terminó, su relato nunca fue contado más allá de eso, lo cual siempre me ha parecido fascinante, trágico y terrible”.

Cristin Milioti como Sofía Falcone en 'El Pingüino'. (Foto: IMDb)

Y es que Rosemary Kennedy nació en el seno de la poderosa familia de políticos, pero no recibió atención médica durante su nacimiento, lo que provocó que creciera con dificultades de aprendizaje. Esto era manejable durante su infancia, pero conforme creció y llegó a la juventud, su comportamiento no fue aceptado por su padre, quien consideraba que podía poner en peligro el futuro político de sus hermanos, por lo que la envió a un hospital psiquiátrico donde se le practicó una lobotomía.

Esta terrible práctica médica consistía en perforar el cráneo de las pacientes (la mayoría de las víctimas fueron mujeres consideradas “difíciles”) para insertar un instrumento afilado y cortar las conexiones entre los lóbulos frontales y el cerebro.

El “tratamiento” provocó que Rosemary Kennedy perdiera la capacidad de hablar y caminar y pasó en instituciones médicas por 64 años y finalmente murió a los 86 años.

¿Cuándo se estrenan los capítulos de ‘El Pingüino’?

Esta miniserie creada por Lauren LeFranc y coproducida por Matt Reeves tendrá en total ocho episodios que, desde el 19 de septiembre, se estrenan cada jueves por HBO y MAX.

Las fechas de estreno de los capítulos son: