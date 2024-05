La crítica la alaba, pero ‘Furiosa’ se desinfla en taquilla en su primer fin

Qué dice la crítica de ‘Furiosa’

Como te comentamos, tanto la crítica como la audiencia han alabado la nueva película del director australiano George Miller, de 79 años.

Por ejemplo, en IMdb , Furiosa: A Mad Max Saga tiene una calificación global de 8.0, mientras que en Rotten Tomatoes tanto la crítica como la audiencia le dan 90% de aceptación.

El crítico Richard Lawson, de Vanity Fair , escribe que Furiosa “cumple su función de precuela, poniendo a su protagonista en el camino de la justicia. Sufrirá mucho más antes de salir del otro lado esclarecida, ennoblecida por un propósito más elevado”, por esto la película “es un buen preludio de ese poderoso arco”.

Mientras que Bilge Ebiri, de Vulture , escribe que “no sería la primera vez que Miller toma la secuela de una gran franquicia y la convierte en algo extraño, sublime y potencialmente desagradable (...) no obstante, tanto si la nueva película se considera un éxito como si no, es agradable saber que, después de todos estos años, George Miller parece decidido a mantenerse fiel a su yo loco”.

Por otro lado, Manohla Dargis,del The New York Times , asegura que “escena a escena, Furiosa es en gran medida un complemento de Fury Road, aunque la nueva película nunca llega a explotar del todo como lo hace la anterior (...) Miller es un cineasta tan inventivo que resulta fácil olvidar que sigue haciendo películas sobre el fin de la vida tal y como la conocemos. Es divertido ver a sus personajes luchar por el petróleo, el agua y las mujeres, pero aunque hace tiempo que lo considero un gran cineasta, sólo con Furiosa he comprendido que también es un increíble profeta de la fatalidad”.