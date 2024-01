¿Chicharito vuelve a Chivas? Lo que se sabe de la negociación de Lorenzo Román

Lorenzo Román García, el representante de ‘Chicharito’ que negocia con Chivas

El representante de Javier Hernández se llama Lorenzo Román y es el responsable de las negociaciones entre el equipo y el jugador.

Al llegar al aeropuerto de Guadalajara, el agente negó a hacer comentarios a los medios de comunicación que lo esperaban y únicamente se limitó a decir que la posibilidad de que el jugador vuelva a Jalisco "es muy bonito para las dos partes".

Román viajó de Madrid, donde está basada la empresa Seven Dreams Soccer Managements SL en la que trabaja desde 2018, a Guadalajara, Jalisco, buscando cerrar el trato.

🚨 El representante de 'Chicharito' Hernández está en Guadalajara para negociar su regreso. 👀 “Máximo respeto para ambas partes”: Lorenzo Román. Vía: @diegoyvey pic.twitter.com/hWyMSlgIot — Futbol Picante (@futpicante) January 9, 2024

El empresario tiene dos posgrados, uno en Publicidad y relaciones públicas por la Universidad Abat Oliba -una universidad privada de Barcelona-, y otro más en Dirección comercial y marketing por la Universidad Autónoma de Madrid.

“Claro que estoy muy feliz y muy ilusionado. Por más de que parezca que hay mucha certeza también hay mucha incertidumbre. Obviamente (estoy) ilusionadísimo, ¿cómo no voy a estar ilusionado de regresar al equipo que me dio todo, que me vio nacer, que me regaló la oportunidad de irme a Europa? Chivahermanos yo estoy, al igual que ustedes, dejando que esto fluya”, concluyó el futbolista.

