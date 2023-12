Depresión y violencia: Las revelaciones de Dhasia Wezka en entrevista

3. Dhasia Wezka revela detalles sobre su exnovio Ryan Hoffman

En la entrevista, Dhasia reveló detalles de sus relaciones pasadas, especialmente su noviazgo con Ryan Rayito Hoffman (hermano de YosStop).

“Me alejé de todo el mundo, me alejé de mi familia y él era lo único real, no vivíamos juntos, pero estábamos diario juntos”, explica.

La influencer narra todas las infidelidades que su exnovio cometió.

“Yo creo que para él soy lo peor que le ha pasado en la vida y para mí igualmente, lo peor que me ha pasado en la vida”, dice durante la entrevista.

Además, explica que no sufrió violencia física, pero sí manipulación y violencia psicológica. “Él no confiaba en mí, yo no confiaba en él. Llegó un momento que todo era muy tóxico”.

Hoffman terminaba el noviazgo y luego volvía y le pedía retomar la relación, pero “todo estaba mal, yo lo insultaba, él me insultaba”.

Hasta que ella comenzó a tomar terapia psiquiátrica, y después de un par de meses de sesiones, tomó la decisión de terminar.