La gira, por el momento, solo abarca Estados Unidos y Canadá, con 16 ciudades programadas entre el 28 de abril de 2024 en Houston (Texas) y el 17 de julio en Santa Clara (California).

Hasta ahora, no se ha anunciado una gira en Europa. La última en el continente fue en 2022.

La icónica banda británica, con 61 años de existencia, lanzó su último álbum, "Hackney Diamonds" ("Cristales rotos" en argot inglés), el 20 de octubre. Este 24º álbum de estudio es el primero con canciones originales en 18 años.

El disco cuenta con la participación de varias estrellas como Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John y Stevie Wonder.

Pilar de los Beatles, McCartney toca el bajo por primera vez con los Stones en "Bite My Head Off".

La supuesta rivalidad Stones-Beatles, un gran golpe de marketing, nunca existió realmente. Paul McCartney y John Lennon, de hecho, proporcionaron coros en la canción "We Love You" de los Stones en 1967.

"Hey, si puedes tener a uno de los Beatles en tu canción, ya sabes, debes hacerlo", confesó Keith Richards, de 79 años, al diario británico The Telegraph. Y agregó: "Siempre hemos sido grandes amigos".

Casualmente, los Beatles, separados desde 1970, volvieron a la palestra el 2 de noviembre con una canción oficial regenerada por Inteligencia Artificial.

"Now and Then" fue grabada a partir de una maqueta de finales de los años 70 de John Lennon, que la registró en su apartamento de Nueva York. Después de su asesinato en 1980, su viuda, Yoko Ono, entregó la cinta, con voz y piano, a los demás miembros de la banda en 1994.

La Inteligencia Artificial recientemente permitió aislar la voz de Lennon y mezclarla con grabaciones de los otros músicos, incluido George Harrison, que grabó su guitarra antes de su muerte en 2001.

La canción fue completada e interpretada por los dos miembros aún vivos, Paul McCartney, de 81 años, y Ringo Starr, de 83 años.