La escena musical de Ken estuvo a punto de ser eliminada

"En el guión simplemente decía, 'Y luego se convierte en un ballet de ensueño y lo resuelven a través del baile'", explicó Gerwig durante un conversatorio moderado por Jesse Armstrong, creador de Succession. "Hubo una gran reunión en la que preguntaron, '¿Realmente necesitas esto?' Y yo respondí, 'Todo en mí necesita esto'. Ellos dijeron, '¿Qué quieres decir? ¿Qué es un ballet de ensueño?' Y yo contesté, '¿Un ballet de ensueño? ¿Por dónde empiezo?'", desarrolló la cineasta de la película de la muñeca más famosa del mundo.

En Barbie, un conflicto entre los Ken culmina con un número musical que es mitad balada de poder y mitad secuencia de batalla. Gerwig, quien redactó el guión junto a su pareja Noah Baumbach, citó "Singin' in the Rain" como inspiración para esta escena, atribuyendo las secuencias musicales que funcionan como "un ballet de ensueño dentro de un ballet de ensueño".

"Pensé, 'Si la gente pudo entenderlo en Singing in the Rain, creo que estaremos bien. Creo que la gente sabrá lo que es esto'", mencionó. "Aunque todo me parecía correcto y me llenaba de alegría la forma en que lo estábamos haciendo, también pensé, 'Oh no, esto podría ser terrible, pero ahora estoy comprometida'", añadió Gerwig.

A decir de los números logrados por la cinta, ese compromiso valió la pena. Gerwig sigue gozando del éxito sin precedentes de Barbie, la película centrada en Margot Robbie que recaudó más de 1 mil millones de dólares en la taquilla mundial, se convirtió en la película más taquillera del año hasta el momento, rebasando a Super Mario Bros. La Película, y la ayudó a hacer historia como la película más taquillera dirigida por una mujer en solitario.