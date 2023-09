DíadeShakira 25 años de '¿Dónde están los ladrones?'

Una producción capitaneada por Emilio Estefan representaba una garantía de llegar de lleno a todo el mercado de habla hispana y dar un paso firme en Estados Unidos, que si bien venía con buen viento de su iconico Pies descalzos, sueños blancos, el estar apadrinada por uno de los productores con mayor autoridad en la industria musical nunca estaría de más.

Así nació '¿Dónde están los ladrones?'

Muchos de los temas que componen el álbum no estaban pensados para este, puesto que las canciones hechas para esta ambiciosa producción fueron robadas.

El título del álbum fue inspirado por un incidente que ocurrió durante uno de los viajes de Shakira a Bogotá, Colombia, su país natal. En el aeropuerto, un ladrón robó su equipaje, que incluía el maletín que contenía las canciones que había compuesto para el álbum. Fue un golpe devastador, ya que todo su trabajo parecía haberse perdido en ese momento. La desilusión fue abrumadora, y Shakira se encontró en una situación desafiante. En entrevistas, ha compartido que llegó a considerar abandonar el proyecto por completo.

Sin embargo, lo que la motivó a seguir adelante fue su dedicación para completar el álbum a pesar de la adversidad. A pesar de los obstáculos y la pérdida inicial, Shakira encontró la fuerza y la determinación para reconstruir su trabajo desde cero. Fue este espíritu indomable y su compromiso con su música lo que finalmente la inspiró a terminar el proyecto. Fue en este contexto que surgió el título del álbum, ¿Dónde están los ladrones?, que captura la idea de recuperar lo que se ha perdido y enfrentar los desafíos con valentía y determinación.

Shakira y sus videos en esta producción

El álbum con 11 temas tuvo seis sencillos en la radio, de los cuales cinco tuvieron videoclip para su rotación en los canales de videos que eran muy socorridos en esos tiempos de los medios de comunicación.

Ciega, sordomuda

Frase: Si pudiera escaparme de tu voz

si pudiera esconderme de tu nombre

Tú

Frase: El adiós que no sabré decir

Porque nunca podré vivir

Sin ti

Inevitable

Frase: Si es cuestión de confesar

No sé preparar café

Y no entiendo de fútbol

No creo

Frase: No creo en Venus ni en Marte

No creo en Carlos Marx

No creo en Jean Paul Sartre

No creo en Brian Weiss

Ojos así

Frase: Viajé de Baréin hasta Beirut

Fui desde el norte hasta el Polo Sur

Y no encontré ojos así

Como los que tienes tú

El álbum tuvo un gran éxito en todo el mundo, consolidando a Shakira como una de las estrellas más grandes de la música latina. Fue un álbum que no solo resonó en América Latina, sino que también atrajo la atención de audiencias internacionales.

En cuanto a las ventas, ¿Dónde están los ladrones? acumula ventas por más de 10 millones de copias en todo el mundo desde su lanzamiento, aunque recientemente ha hecho una reedición en versión LP para coleccionistas.

Sin duda es uno de los álbumes más exitosos de Shakira y ha contribuido de manera significativa a su legado como una de las artistas más influyentes en la música latina y pop.