Horner sugiere que están buscando reemplazo de 'Checo' Pérez

Christian Horner, director del equipo Red Bull de Fórmula 1, insinuó en una entrevista reciente que no considera a Sergio 'Checo' Pérez como uno de sus pilotos más allá de 2024, cuando concluye su contrato con el equipo austriaco. No obstante, aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la continuidad del piloto mexicano en el equipo.