Así va la taquilla de ‘Heroico’ y ‘Sobreviviendo Mis XV’

Las primeras semanas son determinantes para la sobrevivencia de una película en las salas de cine. Esta variable se vuelve más compleja con el cine mexicano que se tiene que enfrentar a producciones internacionales de gran calado, por lo que su apoyo es esencial para que subsista.

¿Cuánto ha recaudado 'Heroico'?

Entre el 21 y el 24 de septiembre correspondiente a la semana de estreno de la cinta logró recaudar 10.2 millones de pesos, según reporta la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

¿Cuánto ha recaudado 'Sobreviviendo Mis XV'?

Por su parte la comedia mexicana Sobreviviendo Mis VX que llegó a las salas el 21 de septiembre, en su primer fin de semana alcanzó la suma de 17.6 millones de pesos, dio a conocer el reporte de Canacine con corte al 24 de septiembre.

¿Dónde ver ambas películas?

Las películas se encuentra disponibles en las mayores cadenas de cine en México en todo el territorio nacional.

¿Qué clasificación es 'Sobreviviendo mis XV'?

La película es de clasificación A, para toda la familia.

Uno de los actores en los que la cinta descansa señala como es el tipo de humor que lleva a la pantalla para no estar dentro de los estereotipos de la comedia que se ha estilado por décadas en México. “No puedes seguir haciendo comedia del tipo ofensivo o discriminatorio. Hay que darle la vuelta porque ya no es correcto hacer comedia contra la gente desfavorecida. Vamos a reírnos del que no paga impuestos, de un futbolista que cobra 600 millones de pesos y que pide viajar en jet privado, hay que burlarse de eso. No ofendes a nadie. Pero si criticas un sistema, lo que no puedes hacer, es burlarte de alguien que no tiene para comer y mantener a su familia”, mencionó Memo Villegas en entrevista para El Sol de México.