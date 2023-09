Lo que debes saber del Halftime show del Super Bowl 2024

¿Cuándo será el Super Bowl 2024?

El máximo evento deportivo de la NFL tendrá lugar el 14 de febrero del 2024 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos. Aunque es muy pronto para saber quienes estarán en esta final la cita ya está hecha para que la pongas en tu agenda.

¿Qué artista estará en el medio tiempo?

El ganador del Grammy, Usher, liderará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII.

"Es el honor de mi vida poder finalmente marcar en mi lista de deseos una actuación en el Super Bowl. No puedo esperar para traer al mundo un espectáculo diferente a todo lo que han visto de mí antes", dijo Usher en un comunicado este domingo, añadiendo: "Gracias a los fans y a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Nos vemos muy pronto", expresó en un comunicado difundido el domingo 24 de septiembre.

Se espera interprete algunos de sus mayores éxitos como "U Got It Bad", "U Don't Have to Call" y "Nice & Slow", entre otras.